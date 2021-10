Il daino innamorato: escursione sull'anello del monte Prelà nel parco dell'Antola

Escursione in Alta Val Trebbia: dalla cima del Prelà, il Lago del Brugneto sarà più interessante che mai, e i partecipanti potrebbero anche avvistare caprioli, daini in amore e le tracce dei lupi.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

"Siamo in autunno e tra i boschi che si colorano di rosso e giallo si possono ascoltare i richiami d'amore dei daini maschi, pronti a scontrarsi tra loro per dare il via al corteggiamento delle femmine. L’itinerario proposto attraversa gli ambienti che ospitano questo bellissimo ungulato e seppure il loro avvistamento non sia garantito, ad ottobre è più facile scorgere il loro portamento fiero e sicuro, nelle radure al limite del bosco. Inoltre, i “palanconi” sono talmente concentrati nel sedurre le femmine che non si curano di cosa accade attorno. In questo periodo si può udire lo schianto di palchi dei daini e ascoltare il loro bramito che riecheggia nella valle. Sabato avrete anche la possibilità di scoprire come funziona una fototrappola, importante strumento di monitoraggio degli animali selvatici. Complici i colori di questa stagione, questo straordinario spettacolo della natura è estremamente suggestivo".

L'itinerario

"Sabato 16 ottobre ci troveremo alle sorgenti del Trebbia e dello Scrivia, i due principali corsi d’acqua che disegnano il territorio del Parco Regionale dell’Antola. Da Donetta (1001m) al Passo dei Colletti (1277 m), cammineremo attraverso ampie radure e ombrose faggete. Ad aspettarci sarà il Monte Prelà che regala splendidi panorami sul Lago del Brugneto e le località di fondovalle: uno scorrere d’ambienti che conservano patrimoni naturali di prim’ordine, tipici dell’alta Val Trebbia. Le radure che si mostrano dal crinale del Monte Prelà, soprattutto sul lato della Valle del Brugneto, non esiteranno a dare soddisfazione scrutandole con un semplice binocolo (qui c’è anche un capanno di avvistamento facilmente raggiungibile). Se la fortuna ci assisterà, potremmo osservare i cosiddetti “palanconi”, daini maestosi che arrivano al metro al garrese, 100kg di peso e ampi palchi la cui pala è larga oltre 10 cm. Insieme alla Guida Ambientale ed esperto naturalista ci interrogheremo di ciò che incontreremo lungo il percorso, l’ambiente sarà una sorpresa ma non sarà un mistero per i luoghi del cuore di Stefano Spadacini. Scesi lungo un ripido crinale, dalla Cappelletta di Garaventa raggiungeremo nuovamente Donetta!"

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Sabato 16 Ottobre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente

Appuntamento

Per chi arriva in corriera da Genova: ore 9:45 a Torriglia, piazza della Chiesa di Sant’Onorato

Per chi arriva in auto: Ore 10:30 a Donetta.

Fine escursione previsto per le 17:00 circa a Torriglia.

Per il rientro a Genova la corriera parte alle 16:58 ed è a Brignole alle 18.10, oppure alle 17:58 ed è a Brignole alle 19.10.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

Dislivello: 650 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, un capo caldo.

