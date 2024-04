“daBanchi—aPré”: alla scoperta dei vicoli genovesi tra commercio, attività multiculturali e concerti

Venerdì 5 e sabato 6 aprile arriva “daBanchi—aPré”, un itinerario alla scoperta dei vicoli storici genovesi che trasforma il chilometro tra via San Luca, via di Fossatello, via del Campo e via Pré in un centro commerciale-culturale-sperimentale.

Un progetto di rivitalizzazione urbana che vuole ripensare in maniera inclusiva il futuro di un tassello cruciale nel mosaico del capoluogo ligure, attraverso pratiche di ibridazione commerciale, sostegno alla narrazione autonoma e tessitura di relazioni.

C’è la sartoria senegalese che ospita un laboratorio di design sociale trevigiano; il fast food etnico animato dalle performance dell’artista gastronomo Luca Conte aka Gerolamore; la lavanderia con dj set di musica folk; prodotti come l’ampalaya, il waving cat, il gombo, i cornrows da scoprire in una insolita caccia al tesoro tra le pagine (e le strade) della guida che racconta le specialità multiculturali del sestiere; concerti che di mezz’ora in mezz’ora animano vetrine e interni di luoghi sacri e profani.

L'iniziativa è ideata dall’organizzazione no profit BLU, Breeding and Learning Unit // Genova, nell’ambito del progetto europeo HUB-IN, in sinergia con il “Piano Integrato Caruggi” del Comune di Genova.

I vicoli, da porta d’accesso alla città a laboratorio multietnico

Da secoli porta di accesso a Genova, spazio tra terra e mare vocato all’ospitalità, il sestiere di Pré ha vissuto negli anni lo stesso processo di altri centri storici italiani e internazionali, trasformandosi progressivamente da avamposto di uno dei più antichi porti del Mediterraneo a laboratorio multietnico guardato a volte con diffidenza da visitatori e abitanti di altre zone della città.

daBanchi—aPré vuole cambiare la direzione di questo processo con un duplice obiettivo: sviluppare negli abitanti e nei commercianti della zona una consapevolezza nuova, alimentata dallo spirito della rinascita, e riavvicinare genovesi e visitatori a un quartiere in cui affondano le radici di una città geneticamente predisposta allo scambio e all’accoglienza.

La guida alle botteghe, i takeover, i pop up store, i concerti

Il 5 e il 6 aprile le attività coinvolte in daBanchi—aPré rimarranno aperte con orario straordinario. A raccontarle e metterle in evidenza saranno una guida cartacea e una segnaletica dedicata. Il pubblico potrà scoprire tessuti turchi e indiani, utensili marocchini, frutta e verdura esotica, pescato locale, estensioni per capelli, chitarre artigianali, spezie e tutti quei prodotti che fanno di questo sestiere un particolare mercato multietnico a pochi passi dai maestosi palazzi del centro e dal porto.

Ad arricchire la proposta saranno altre attività genovesi in trasferta temporanea a Pré – come lo store Garibaldi 12 – e creativi, artisti, brand, maker, illustratori e performer e provenienti da tutta Italia e dall’estero, selezionati per la qualità e l’originalità della proposta. Tra questi: la ceramista Francesca Anfossi da Londra, le Edizioni Brigantino di Milano con Canedicoda, il Laboratorio Zanna Dura di Torino. Alcuni saranno ospitati in takeover dalle botteghe locali; altri in pop up store allestiti in luoghi solitamente dismessi. Un cartellone di concerti e dj set a cura dell’associazione DisorderDrama accompagnerà la due giorni con esibizioni in vetrina e all’interno di luoghi sacri e profani. Il 7 aprile tutti i partecipanti all’iniziativa saranno coinvolti in un incontro per dialogare sull’eredità dell’esperienza.

Programma completo su: dabanchiapre.blublublu.org