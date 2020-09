Sport Fitness 360°: tutti gli sport che vuoi per dieci mesi a soli 28 € al mese!

Sta per entrare nel vivo la nuova stagione sportiva del CUS Genova e quest’anno vi proponiamo una novità assoluta. Grazie all’offerta Sport Fitness 360° voi studenti avrete tutto il fitness e lo sport che volete in un unico super abbonamento a soli 28 € al mese per dieci mesi, con due settimane di prova gratuita!

Avete capito bene! Da quest’anno avrete la possibilità di prendere parte a tutti i corsi che il CUS Genova offre, dai corsi di fitness/aerobici agli sport di squadra come pratica libera. Sarà possibile prenotare la la propria lezione comodamente dal proprio smartphone tramite la nuovissima app del CUS Genova. Da quest'anno ogni iscritto potrà praticare fino a ben due ore di sport al giorno.

La prenotazione delle attività sportive ci permetterà, in tempo di COVID-19, di ripartire in sicurezza, garantendo la distanza di sicurezza tra i partecipanti.

Ripartiamo offrendovi un’altra agevolazione: due settimane di prova gratuita. Scaricando l’app ufficiale del CUS Genova avrete la possibilità di usufruire di 14 giorni di prova gratuita, dal 14 al 27 settembre.

Sottoscrivendo l’abbonamento entro le due settimane di prova gratuita, riceverete in omaggio un telo in microfibra da utilizzare durante l’attività sportiva e una mascherina personalizzata. Da quest’anno le nostre lezioni dureranno fino al 15 luglio (10 mesi totali).

Quali sono i corsi?

Quest’anno abbiamo potenziato i corsi, ampliando l’offerta con nuove discipline come Cardio Cus, Salsa & Bachata e Stretching, nonché raddoppiando il corso di Total Body. A questi si aggiungono i nostri frequentatissimi corsi di CUS Fit, Pilates, Ginnastica Posturale, Savate, Kick-Boxing, Tai Chi Chuan, Ju Jitsu, e Gag, Anti Violenza, Raggaeton, e la possibilità di accedere alla sala pesi.

Qui la pagina con tutti i corsi a disposizione

Sottoscrivendo l’abbonamento Sport Fitness 360° riceverai in omaggio l’accesso ai campi da tennis per poter giocare fino a 10 ore con un tuo amico, e dieci ingressi presso il campo pratica golf di Quarto Alto (CUS Genova Golf Academy).

Anche sport di squadra?

Ebbene sì, avrete a disposizione anche gli sport di squadra come pallacanestro e pallavolo. Nello specifico sarà possibile praticare basket nel campo all’aperto della sede di Via Monte Zovetto,e prenotare un posto per giocare a pallavolo insieme ad altri ragazzi nel PalaCUS di Viale Gambaro, sempre tutto compreso nell’abbonamento Sport Fitness 360°.

Come abbonarsi?

La grande novità di quest’anno è la possibilità di effettuare il dilazionamento della quota con soli 28€ al mese per 10 mesi per i ragazzi universitari e di 31 per i non universitari. Per avviare questa metodologia di pagamento basterà recarsi presso la segreteria del CUS Genova con codice fiscale e carta del proprio conto corrente.

Sarà comunque possibile pagare in un’unica soluzione versando 250 € per i ragazzi universitari e di 290 € per gli estyerni, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Quali sono gli impianti?

Prima di tutti sottolineiamo che ogni impianto verrà sanificato e sarà munito di dispenser con gel igienizzante. La maggior parte dei corsi si terrà al PalaCUS di Viale Gambaro, nelle sue varie sale. Per quanto riguarda la pallacanestro e il calcio nei campi della sede di Via Monte Zovetto, la pallavolo al PalaCUS, il tennis tra la sede e Valletta Puggia, il golf alla CUS Genova Golf Academy di Quarto.

Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere alla segreteria via Whatsapp al numero 3492988589 oppure inviare un'email all'indirizzo segreteria@cusgenova.it.

La stagione sta per cominciare. Cosa state aspettando?