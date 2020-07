Gita e bagno a Punta Chiappa con il Cus Genova

Visto il successo della prima data degli Experience Cus Tour, il Cus ha deciso di ufficializzare altre due date: 2 e 9 agosto.

Di cosa si tratta? Guidati dal Enrico Polverosi, il tour punta a raggiungere la splendida location di Punta Chiappa con gruppi di 8/10 persone. Sport, divertimento e relax dunque in uno dei luoghi più belli della nostra regione.

Un pacchetto, quello collegato al tour, che costerà 20 euro con inclusi trasporto, pranzo, gadget, guida e materiale multimediale come foto e video. Per informazioni scrivere via Whatsapp al 349 2988589 oppure telefonare al numero 010 3623001, con orario dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Ogni partecipante attraverso gli appositi link potrà prenotare un posto ai tour e potrà richiedere la Cus Card, tessera associativa del Cus Genova che garantisce sconti e agevolazioni presso numerosi partner.

Il programma della giornata

7 Ritrovo stazione Brignole

7.20 Treno per Camogli

8-9.15 camminata fino a Punta Chiappa (foto panoramiche)

9-15.30 bagno, immersioni con maschera e relax (video immersioni e tuffii)

16 partenza per il ritorno a Camogli

17.20 treno da Camogli a Genova

Prenotazione: https://forms.gle/fkFgdGJo5CjCSjNX7

Richiesta Cus card: https://www.cusgenova.it/Registrazione.