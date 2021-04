Il biscottificio Grondona sostiene la ricerca Telethon con i "Cuori di Biscotto" in piazza per due giorni

Per il sesto anno consecutivo i "Cuori di biscotto" Grondona sosterranno la ricerca Telethon nell’ambito della campagna di primavera “Io per lei”, dedicata alle mamme rare della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm).

L’iniziativa, che quest’anno cade a ridosso della Festa della Mamma, avrà luogo sabato 1 e domenica 2 maggio in numerose piazze italiane, comprese ovviamente quelle di Genova, dove sarà possibile ricevere, a seguito di una donazione a scopo benefico, i "Cuori di biscotto" della storica azienda di Pontedecimo.

I "Cuori di biscotto" Grondona saranno, per l’occasione, confezionati in tre eleganti scatole in latta da collezione, disegnate in esclusiva per l’evento dall’artista Annalisa Beghelli.

Sono tre le varianti di gusto, alle quali corrispondono altrettanti diversi colori: l’azzurro per i biscotti al cacao con gocce di cioccolato, il giallo per i biscotti con gocce di cioccolato e l’arancione per i biscotti con arance di Sicilia.

Ogni scatola conterrà 18 biscotti, per un peso complessivo di 300 grammi, da gustare in ogni momento della giornata. Il sapore sarà ancora più gradevole pensando che distribuita a seguito di una donazione sarà un piccolo ma significativo contributo alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, messa in moto trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Uildm.

I "Cuori di biscotto" si potranno acquistare anche on line collegandosi alla sezione dello shop digitale del sito web www.telethon.it, dove sono anche illustrate tutte le modalità di distribuzione dei prodotti ed elencati i punti di raccolta e le piazze di tutta Italia in cui si potranno effettuare le donazioni (importo minimo 12 euro).

Il presidente Gildo Grondona ha commentato: «Siamo molto orgogliosi di associare anche quest’anno il nostro nome e un nostro prodotto rappresentativo alla ricerca Telethon. Confidiamo in una risposta di cuore dei genovesi per offrire alla Fondazione il sostegno che merita».