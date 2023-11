L'Associazione Culturale Azzurra è lieta di presentare la mostra "Un Cuore d'Artista - Edizione Autunno", un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'arte e della fotografia. L'esposizione si terrà nella suggestiva sala Cambiaso della Biblioteca Lercari - Villa Imperiale a Genova, fino al 1° dicembre 2023.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo straordinario evento, dove saranno esposte opere di pittura e fotografie di talentuosi artisti. Un'occasione unica per immergersi nell'universo creativo di queste forme d'arte, dove le emozioni e la maestria si fondono in un'espressione unica.

Paola Colombo, Vice Presidente dell'Associazione Culturale Azzurra, ha annunciato i prossimi appuntamenti legati a questa straordinaria iniziativa. Il municipio di Sampierdarena ospiterà la prossima tappa, con una collettiva nella sala blu del centro civico, che si terrà dal 6 al 15 dicembre. Inoltre, il 15 dicembre, durante la premiazione del concorso di poesie dedicato al Natale, vengono organizzati gli auguri natalizi per tutti i soci dell'associazione culturale Azzurra.

Per partecipare all'esposizione collettiva di pittura, si prega di contattare l'Associazione Culturale Azzurra al numero +39 342 837 1693 per richiedere informazioni e prenotare il proprio adesione. Le opere dovranno essere portate il giorno 6 dicembre, in vista dell'inaugurazione che si terrà il giorno 7 dicembre alle ore 16, nella sala blu del centro civico Buranello, situata sotto la biblioteca. Per quanto riguarda le poesie dedicate al Natale e alle festività natalizie, si invitano gli interessati a consegnare i loro scritti ai soci dell'Associazione Culturale Azzurra o inviarli all'indirizzo email associazioneculturaleazzurra@gmail.com. La giuria, composta dal pubblico, valuterà le poesie dal 7 al 10 dicembre e i vincitori saranno annunciati il giorno 15 dicembre.

L'Associazione Culturale Azzurra, da oltre 18 anni, promuove l'arte e la cultura a Genova attraverso vari concorsi letterari. Nel corso degli anni, si è dedicata alla realizzazione del concorso "Azzurra Liguria", aperto a tutta la cittadinanza senza limiti di età, con una categoria speciale riservata agli over 60. Dal 2008, il concorso porta il nome di "Trofeo Agostino Zappaterra" in memoria del loro caro collaboratore e responsabile culturale scomparso.

La mostra "Un Cuore d'Artista" è una preziosa occasione per scoprire le opere degli artisti dell'Associazione Culturale Azzurra e per celebrare il talento e la passione che animano la scena artistica genovese. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo affascinante viaggio attraverso l'arte e la creatività.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Culturale Azzurra

Telefono: +39 342 837 1693

Email: associazioneculturaleazzurra@gmail.com