“Un passo dal cielo”, la Valpolcevera fa il tifo per l’attore genovese Igor Chierici

Attore, pianista e compositore, il genovese Igor Chierici si prepara al debutto su Rai1, e la Valpolcevera, dove è cresciuto, fa il tifo per lui.

Giovedì 15 aprile va infatti in in onda sul primo canale Rai la terza puntata della sesta stagione della fiction “A un passo dal cielo” con Daniele Liotti, in cui Chierici, 35 anni, interpreta una dei tre fratelli della famiglia Weitlaner al fianco di Elisa Zanotto e Gianmaria Martini.

La nuova stagione della serie diretta da Cosimo Alema è stata girata la scorsa estate, e la prima puntata ha debuttato a febbraio. Chierici, che in passato ha ideato e sviluppato produzioni come “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, “La leggenda di Moby Dick” e “Frankeinsein. I mostri di Mary Shelley”, tutte andate in scena al Porto Antico di Genova, ha documentato l’esperienza sul set con scatti e aggiornamenti via social.

Adesso la Valpolcevera non vede l’ora di vedere sul piccolo schermo.