Consegnata targa alla scrittrice e poetessa Sara Ciampi

La scrittrice e poetessa genovese Sara Ciampi è stata ricevuta in Regione dove le è stata donata una targa per l'attività letteraria e culturale svolta. Ciampi, 46 anni, è presente in diverse antologie con liriche tradotte in più lingue, in dizionari italiani e stranieri e in enciclopedie. Ha al suo attivo 86 pubblicazioni di poesia, narrativa e saggistica, molte delle quali incluse nel Centro Mondiale della Poesia e della Cultura e nel Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati.

"Un apprezzamento va alla scrittrice e poetessa Sara Ciampi - ha dichiarato l'assessore Ilaria Cavo -. Ciò che caratterizza la sua poetica è l'amore verso la Liguria e in particolare verso Genova, un amore racchiuso nella raccolta dal titolo: 'Genova mia'. Con le sue liriche intende omaggiare la regione in cui è nata e alcuni luoghi che hanno fatto da sfondo e da cornice a molte delle bellissime poesie scritte nei trent’anni della sua attività poetico-letteraria, molte delle quali, composte proprio dalla casa delle sue radici".

"Le liriche di Sara Ciampi, oggi più che mai, con la loro vis poetica - ha aggiunto Ilaria Cavo - ci spingono a creare le condizioni per un’esistenza di pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni".

"Desidero ringraziare Regione Liguria per questo prestigioso riconoscimento - ha dichiarato la scrittrice Sara Ciampi - è un onore ma anche un onere perché mi sento in dovere di continuare a mantenere alto il nome della Liguria in Italia e nel mondo. La cultura è cibo per la mente e iniziative come questa la alimentano. L'auspicio è che in occasione del prossimo incontro pubblico ci si ritrovi in un contesto di pace mondiale e non di guerra come quello attuale".