L'evento Rolli Days Live & Digital torna a maggio

«Dal 14 al 16 maggio sarà in programma l’evento Rolli Days Live & Digital». Ad annunciarlo sui suoi canali social è stato il sindaco di Genova, Marco Bucci, domenica mattina.

«Accompagnato dal professore Giacomo Montanari, ho avuto il piacere di vedere le troupe in azione a Villa Pallavicino delle Peschiere - ha scritto Bucci nel post -. Grazie al loro lavoro, fatto di precisone e tecnologia, riescono a creare un mix di arte e cultura unico nel suo genere, per far vivere al meglio l’atmosfera e la bellezza dei nostri palazzi, patrimonio inestimabile della nostra città».

L'ultima edizione dei Rolli Days lo scorso autunno era stata un successo. Sono state circa 12mila le presenze di genovesi e turisti che, su prenotazione, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre hanno visitato i palazzi nobiliari aperti.