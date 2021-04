Genova insolita e segreta, i nasi mozzati di palazzo Lercari Parodi

Per quanto un genovese pretenda di conoscere la propria città, ci sono sempre degli angoli nascosti, meno noti, da scoprire. È in questa direzione che va la guida Genova insolita e segreta di William Dello Russo, edita da Jonglez. Da qui alle prossime settimane vi racconteremo di cinque luoghi insoliti e segreti. Questa è la seconda puntata, dedicata ai nasi mozzati di palazzo Lercari Parodi.

Sul portale del palazzo di Franco Lercari, fatto erigere nel 1571-78 all'inizio di Strada Nuova, due telamoni dai connotati orientali hanno stranamente il naso tranciato. Non è un caso: con questa trovata, lo scultore Taddeo Carlone volle rievocare la leggenda di Megollo Lercari, antenato del committente dell'edificio.

Il genovese Domenico (Domenegollo, da cui Megollo) Lercari è una figura storica del primo Trecento con una vita dai risvolti leggendari, quasi da film. La sua biografia è praticamente sconosciuta, eppure la figura del 'Gran Megollo' è il campione dell'indipendenza genovese, al punto che, anche a distanza di secoli, gli sono state dedicate opere d'arte.

Proveniente da un'antica famiglia guelfa, la sua vicenda è stata narrata con tinte fosche solo alla fine del Quattrocento dal genovese Bartolomeo Senarega in una lettera indirizzata all'umanista Giovanni Pontano. Mercante e pirata a Pera, emporio genovese sul Bosforo, e a Trebisonda, altro snodo commerciale sul Mar Nero molto ambito da genovesi e veneziani, Megollo divenne in breve uomo di fiducia dell'imperatore bizantino Alessio II dopo essersi stabilito a Trebisonda.

I rapporti erano però destinati a capovolgersi. Pare che durante una partita a scacchi l'imperatore non abbia preso le sue parti contro un certo Andronico, suo cortigiano. La narrazione qui si infervora, dal momento che Megollo, rientrato in patria e armatosi pesantemente, pare sia tornato sul Mar Nero pronto a vendicarsi delle offese.

La vendetta fu atroce: seguendo un'usanza tipicamente bizantina, nasi e orecchie dei vinti finivano direttamente in salamoia in appositi vasi. L'epilogo fu favorevole ai genovesi: atterrito da questi macabri doni, Alessio II, per ripagare Megollo di aver risparmiato Andronico e i suoi due figli, acconsentì alla costruzione di un fondaco dotato di ampi privilegi.

Storia e leggenda si mescolano indissolubilmente: è sicuro, invece, che dopo questi eventi Megollo si dedicò al commercio del mastice, un materiale prodotto in particolare nell'isola di Chio, all'epoca genovese anch'essa.

Fonte: guida 'Genova insolita e segreta' di William Dello Russo, edita da Jonglez, disponibile in tutte le librerie e online.

I nasi mozzati di palazzo Lercari Parodi

Palazzo Lercari Parodi

Via Garibaldi 3

Atrio accessibile in orari di ufficio; interni visitabili durante i Rolli Days.