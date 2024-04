Gamin’&Talks: EuVoter Edition, il gioco che simula le dinamiche del Parlamento Europeo

Martedì 30 aprile, dalle 17 alle 20, al Palazzo della Borsa in via XX Settembre, si svolge Gamin’&Talks: EuVoter Edition, un evento altamente interattivo e informativo, sui temi legati al funzionamento del Parlamento Europeo che andremo a eleggere, ma non solo: durante l'evento i partecipanti sperimenteranno, infatti, cosa significa prendere delle decisioni che impattano sulla vita di tutti cittadini d’Europa e si confronteranno sulle nuove prospettive e gli scenari che si aprono a seguito di queste elezioni.

Attraverso un gioco interattivo basato sul modello matematico del dilemma del prigioniero, ogni tavolo si calerà nei panni di uno Stato ed ogni giocatore dovrà affrontare le scelte del decisore politico. Gli scenari imprevedibili avranno effetti probabili sul proprio paese al variare della sua matrice caratteristica e della decisione di collaborare o meno con i rivali.

L'evento gratuito (anche per quanto riguarda l'aperitivo finale), è organizzato da giovani under 35 appartenenti all'associazione Visionary, che sente forte l'esigenza di dover creare degli spazi in cui ci si possa confrontare ed informare, su tematiche attuali, in forma libera, gratuita e con un pizzico di divertimento. Qui il link per iscriversi.