Genova Jeans, un evento annuale e un percorso permanente dedicati al tessuto di 'Gênes'

Sabato 3 ottobre al Galata Museo del Mare si è tenuta la presentazione ufficiale di GenovaJeans. Si tratta di un grande progetto del Comune di Genova, ideato e diretto da Manuela Arata, che nel prossimo mese di maggio vedrà la prima edizione dell'omonima manifestazione annuale, dalla quale nascerà la Via del Jeans: un percorso commerciale, culturale e turistico che si snoderà tra via Pré, via del Campo e via San Luca, con l’obiettivo di valorizzare queste strade dove, fin dall’antichità, il jeans veniva prodotto e utilizzato.

Nella futura Via del Jeans, il Comune vuole incentivare nuove attività commerciali e artigianali per utilizzare le numerose vetrine vuote, mentre gli altri spazi disponibili ospiteranno esposizioni permanenti che, di anno in anno, potranno costituire il museo diffuso del jeans.

Quella del jeans è infatti una storia molto italiana: già dal '400 Genova esportava in tutta Europa il noto fustagno blu, contrassegnandolo con la scritta 'Gênes' che gli inglesi storpiavano in 'jeans' o 'jean'. Dopo la grande diffusione sul mercato americano lanciata da Levi Strauss, occorre ricordare che il jeans deve la sua consacrazione sull'altare del fashion alla produzione italiana degli anni '60 del secolo scorso, che lo ha definitivamente connotato come capo imprescindibile in qualunque guardaroba.

Il Comune ha proposto alle aziende di entrare nel progetto, costituendo un comitato promotore che lanci una call per progetti a livello internazionale e condivida, quindi, tutta l'impostazione della manifestazione. Genova ha dimostrato che lo sa fare: ha una forte vocazione internazionale, è un territorio neutrale, non avendo aziende sul jeans in concorrenza tra loro, e ha una capacità tecnologica/innovativa che può dare un sostegno importante al jeans made in Italy.

Il progetto di riqualificazione urbanistica “Pré-visioni” ha trovato un “fil bleu”, che tra l’altro coincide con il nuovo “percorso blu” che guida i turisti nel centro storico medievale. Con lo slogan 'GenovaJeans. Invented here' la Carnaby Street genovese si popolerà di esposizioni, temporary shops, sfilate, spettacoli, conferenze ed eventi organizzati insieme ai produttori di questo abbigliamento cult per tutte le generazioni.

Genova Jeans sarà l'evento italiano specializzato nell'innovazione sostenibile del settore, e coinvolgerà i consumatori in un percorso di qualità e di rispetto dell’ambiente che sempre più caratterizza il jeans made in Italy. Ogni anno la manifestazione – a partire dai magnifici Teli della Passione conservati al Museo Diocesano – arricchirà il patrimonio di arte e testimonianze storiche del jeans in città, trasformandola in un museo diffuso, unico a livello internazionale.