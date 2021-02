La cremagliera di Granarolo diventa un set cinematografico

Le riprese verranno effettuate sabato 13 febbraio dalle ore 13 alle ore 19. Sarà una grande opportunità per far conoscere sempre di più il nostro territorio

Sabato 13 febbraio 2021 la cremagliera di Granarolo diventerà un set cinematografico. Uno degli impianti più celebri e antichi della città sarà utilizzato come set da parte di una troupe che girerà alcune scene proprio sulle vetture della cremagliera.

Le riprese verranno effettuate sabato 13 febbraio dalle ore 13 alle ore 19; pertanto, per necessità organizzative, la cremagliera sospenderà il servizio dalle ore 12.50 (ultima corsa da Principe) alle ore 19.20 (ripresa del servizio da Granarolo). Sarà in funzione il bus sostitutivo G1.

Sarà una grande opportunità per far conoscere sempre di più il nostro territorio, i suoi panorami e i suoi impianti verticali, che sono una caratteristica e una ricchezza tutta genovese.

Genova si conferma così un set ideale. Due film girati in città sono in concorso per i David di Donatello 2021.