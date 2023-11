Cineversity, il festival di cinema per universitari si conclude con strane visioni e Tim Burton

Dicembre si avvicina e porta a conclusione un altro anno con il Festival permanente di cinema internazionale Cineversity. Per questo, tutti i volontari hanno organizzato tre serate speciali per ringraziare tutti coloro che, con affetto e attenzione, hanno seguito la rassegna. Il primo appuntamento sarà venerdì 1 dicembre 2023, al Cinema Nickelodeon in via della Consolazione, a partire dalle ore 18.30: proiezione del film documentario Terra a perdere di Chiara Pacchi, Simona Tarzia e Fabio Palli. Saranno presenti in sala gli autori per parlare con il pubblico dell’indagine giornalistica che li ha portati a creare un film che parla delle basi militari in Sardegna. Dalle 20 alle 21 ci sarà dj set “Psy-trance e tranci di pizza” per prepararsi alla proiezione in prima cittadina di Sick of myself, alle ore 21.15.

Sick of Myself (Syk pike), Norvegia 2022, scritto, diretto e montato da Kristoffer Borgli è una commedia satirica tutta da vedere, non fosse altro per capire cosa ha a che fare con la psy-trance e perché durante la promozione venivano distribuiti contenitori con simpatiche pillole bianche.

Si prosegue la settimana successiva con un weekend burtoniano: venerdì 8 dicembre 2023 a partire dalle ore 20.15, sempre al Cinema Nickelodeon: aperitivo di benvenuto e quiz a premi su Tim Burton. A seguire, proiezione del film vincitore di due premi Oscar Ed Wood (1994, Tim Burton), in lingua originale sottotitolato in italiano.

Lunedì 11 dicembre 2023, al Nickelodeon e poi alla Piccola Birreria Kowalski in salita Pollaiuoli continua la proposta Tim Burton con “The nightmare before Christmas”: alle 19.30 apertura del cinema, aperitivo prenatalizio - gradito abito a tema con libera scelta tra spirito Natalizio e spirito Halloween – alle 21 proiezione di Tim Burton's The Nightmare Before Christmas (versione originale con sottotitoli) e alle 22.30 Aftermovie alla Piccola Birreria Kowalski per parlare del film e discutere del Cineversity che verrà.