Capitale della Cultura 2024, delusione per Sestri Levante

Delusione per Sestri Levante e il Tigullio. La Capitale italiana della Cultura per il 2024 è Pesaro. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto.

Le dieci città finaliste erano Ascoli Piceno, Chioggia (Ve), Grosseto, Mesagne (Br), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Ge), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Sa), Viareggio (Lu) e Vicenza. Il sindaco di Pesaro ha dedicato la vittoria alla città ucraina di Kharkiv.

La cerimonia di proclamazione della città vincitrice è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube del ministero alla presenza della presidente della giuria, Silvia Calandrelli.