Al Bano in visita ai Palazzi dei Rolli: «La prima volta a Genova? Per accompagnare il tour dei Rolling Stones»

L’iconico cantante è arriva nel capoluogo ligure per il premio Arte, Scienza e Coscienza, e ha fatto il “turista” in occasione della riapertura dei musei

Anche Albano Carrisi incantato dai pPalazzi dei Rolli genovesi.

L’iconico cantante è arrivato a Genova lunedì mattina, giornata di ritorno in zona gialla e di riapertura dei musei, per il premio Arte, Scienza e Coscienza, e non si è fatto sfuggire l’occasione di visitare alcuni tra i più significativi luoghi culturali e storici della città.

Carrisi ha visitato i Rolli accompagnato dall’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Barbara Grosso, e si è soffermato a Palazzo Tursi per ammirare il celebre “Cannone” il violino di Paganini.

«Genova è sorprendente, nei suoi palazzi e nelle sue vie. La mia storia con la città risale agli anni ‘60 quando accompagnai in tour i Rolling Stones - ha detto il cantante di Cellino San Marco - avere, poi, l’onore di poter vedere il Cannone mi ha fatto sentire lo spirito di Paganini al mio fianco».