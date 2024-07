Critical Beer a Casarza Ligure: tre giorni di birre artigianali, musica rock e street food

Prezzo non disponibile

Il Comune di Casarza Ligure, in collaborazione con “Art Events” e “Dal Mastro Birraio” presentano la seconda edizione del Riviera Critical Beer in piazza Unicef a Casarza Ligure da giovedì 25 a sabato 27 luglio 2024. Questa edizione è dedicata alla musica rock e sarà un tuffo nel passato negli anni '70, '80 e '90 con tre diverse band per ogni serata. Tre giorni di degustazioni di birra artigianali accompagnate da stand gastronomici, musica dal vivo e dj set dalle ore 17 alle 01.

I birrifici presenti alla manifestazione saranno sette, provenienti da diverse regioni italiane:

Turris (Emilia Romagna)

Birrante (Toscana)

Degged (Toscana)

On/off (Liguria)

Resaka (Lazio)

Taverna del Vara (Liguria)

Hopskin (Lombardia)

Musica dal vivo & djset per tutte e tre le serate con i Room 56 (rock anni '90) in concerto e il dj set di Natta&Frisbi giovedì dalle ore 21:30, venerdì sempre alle 21:30 rock anni '80 con la band 80/89 e il dj set di Irma3Sound. Sabato invece si inizia alle 21:45 con il live di Rockalibre (rock anni '70 e al termine il dj set di Stemc.

Saranno presenti stand gastronomici di qualità che accompagneranno le degustazioni di birra artigianale: PastaMondo (pasta fresca), Uolli's (american BBQ), 2Bruciapadelle (fritti di qualità), Bruxia (specialità su piastra Ofyr) la bucolika di Fazzano (cian di castagne) e Fior di Sale (dolci artigianali).

Per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile logato realizzato da Amico Bicchiere al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sé.