Cristina Scabbia e Rezophonic in concerto al Royal Mep di Calvari

Il supergruppo Rezophonic sale sul palco del Royal Mep di Calvari con una guest d'eccezione: Cristina Scabbia, lead singer dei Lacuna Coil, per il primo di una serie di concerti rock in programma nel grande locale dell'entroterra del levante ligure. L'appuntamento con il live è fissato per sabato 28 gennaio a partire dalle ore 20.

Cristina Scabbia è la voce metal femminile più famosa in Italia, amatissima dagli estimatori del genere anche all'estero. Per il concerto al Royal Mep si unisce ai Rezophonic, la band italiana guidata da Mario Riso, batterista attivo da anni sulla scena rock nostrana, che ha come fine non solo quello di portare il rock in giro per il Paese, ma anche e soprattutto quello di supportare concretamente progetti benefici, come realizzare pozzi d'acqua in Africa in collaborazione con associazioni come Amref. Cristina Scabbia e la sua band, i Lacuna Coil, collaborarano con il progetto Rezophonic dall'inizio, ossia dal 2006, mescolando musica e solidarietà.

Durante la serata, rock e metal per tutti i gusti, già dagli opening act: Stramonia (esoteric dark metal), Path of Sorrow (swedish death metal/thrash e horror sound), Nemesi (classic metal), Jugaad (rock emergente).

A seguire dj set rock/metal con Rapharock.

Per info: 328 2710693