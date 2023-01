Cristina Nico in concerto al Circolo Orchidea di Santa Margherita Ligure

In collaborazione con il Lilith Festival, sabato 14 gennaio Cristina Nico (in full band) presenterà sul palco del Circolo Orchidea di Santa Margherita Ligure l'ultimo album uscito lo scorso giugno. Un lavoro eclettico che spazia da suggestioni trip-hop al punk-jazz, dalle chitarre rabbiose degli Anni Novanta ad accenti folk e world music, passando per l'alt-country e persino accenni crossover.

Pur mantenendo l’urgenza e una certa essenzialità della scrittura primigenia, in fase di produzione Giulio Gaietto e Nico hanno deciso infatti di fare emergere le tante voci interiori dell'artista. Il live si preannuncia fedele a questa voglia di esprimere diversi umori, anche attraverso l’apporto degli altri musicisti della band: le sapienti cordofonie di Roberto Zanisi, il drumming solido e versatile di Federico “Bandiani” Lagomarsino, la sensibilità di Stefano Bolchi (Edgar) che si spartirà con Nico le parti di chitarra e il canto.

Ore 21.30: apertura Circolo

Ore 22: concerto

Ingresso € 10,00 (riservato ai soci Arci)

Info e prenotazioni: arcisanta@gmail.com

Scrivono dell'album:

"Un gran bel disco non solo dal punto lirico, ma anche da quello musicale" (Buscadero)

"Un disco magnificamente inquietante" (Vinile)

"Una corposa prova di maturità" (Il Manifesto)

"Un album che arde di un rock libero nell'esprimersi, sfidando i limiti tra i generi" (Rumore)

Line Up

Cristina Nico: voce, chitarra, basso, synth.

Federico "Bandiani" Lagomarsino: batteria, cori.

Stefano Bolchi: chitarra, basso, cori.

Roberto Zanisi: cumbus, guimbri, chitarra portoghese, lap steel, chitarra, basso.