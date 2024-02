Cristina D'Avena ospite di “Megacon” alla Fiera di Genova: si canta con i suoi intramontabili successi

Domenica 3 marzo Cristina D'Avena sarà ospite di “Megacon”, il grande evento dedicato a fumetti, videogiochi e cultura pop in programma alla Fiera di Genova. Un'occasione imperdibile per tornare bambini e cantare a squarciagola i suoi più grandi successi e le sigle dei migliori cartoni animati degli anni '80 e '90.

Sia sabato che domenica saranno giornate ricchissime di divertimento: ore e ore di spettacolo, ben cinque palchi con un cast straordinario, che spazia dalla televisione per ragazzi al mondo del doppiaggio, dal cinema al web e ai social media. Un viaggio dinamico e divertente, una grande mostra mercato che per due giorni trasforma la splendida location di Porto Antico in un paradiso per gli appassionati, con una vasta offerta di comics, gadget, action figures e giochi di ogni tipo.