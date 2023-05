Cristina D'Avena torna a Genova: nuova data al Mercato di Corso Sardegna

Prezzo non disponibile

Dopo il grande successo ottenuto in occasione del Tricapodanno, Cristina D'Avena torna a Genova ospite live al Mercato di Corso Sardegna. La cantante, vero e proprio simbolo di una generazione e voce di tantissime colonne sonore di cartoni animati tra gli anni '80, '90 e 2000, prosegue dunque il suo tour per l'Italia per festeggiare i 40 anni di carriera, ottenendo un successo strepitoso a ogni esibizione. Appuntamento domenica 28 maggio alle ore 17.

Non sono noti i dettagli dell'evento, ma come sempre ci si aspetta che l'artista delizi il pubblico con qualche amatissimo pezzo di repertorio.