"Crimini al microscopio": alla scoperta di piante e insetti della scena del crimine

Mercoledì 9 marzo 2022 l’Associazione Amici dell’Acquario propone un nuovo appuntamento dedicato a “Crimini al microscopio. Piante ed insetti della scena del crimine”, affidato a Laura Cornara e Stefano Vanin del Dipartimento di Scienze della Terra e della Vita, Università di Genova.

L’incontro, che rientra nel ciclo di conferenze “Aperitivo scientifico”, si svolge in presenza, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo le modalità previste dalle ultime disposizioni ministeriali.

Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre maggior coinvolgimento delle discipline scientifiche nel contesto investigativo. Prova ne sono le recenti e numerose serie televisive che, pur con molte imprecisioni ed esagerazioni, hanno avuto il merito di portare alla ribalta l’importanza di un approccio scientifico per la risoluzione dei casi forensi.

In questo ambito, la biologia gioca un ruolo fondamentale nelle indagini sui crimini contro la persona e contro il patrimonio naturale e ambientale. Materie come l’Entomologia e la Botanica, un tempo relegate all’ambito accademico o museale, possono infatti fornire informazioni chiave, utili sia alle indagini forensi che in fase di giudizio.

Queste discipline si avvalgono dell’analisi macro e microscopica dei reperti e il microscopio rappresenta lo strumento preferenziale per indagare su tracce, spesso trascurate e quasi invisibili, che possono rivelarsi gli unici “testimoni” di quanto avvenuto in un crimine.

Laura Cornara, biologa, è professore associato di Botanica (BIO/01) presso il Dipartimento Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell’Università di Genova, dove tiene diversi insegnamenti per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze Naturali e Ambientali. Svolge inoltre attività di docenza per il Master in Fitoterapia dell’Università di Siena. È membro della Società italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.), della Società Botanica Italiana (S.B.I.), del Comitato scientifico delle riviste Erboristeria domani e Innovazione in Botanicals (CEC editore), dell’Editorial Board delle riviste internazionali eFood (Atlantis Press) e Plants (MDPI).

Stefano Vanin, si laurea in Scienze Biologiche, indirizzo Ecologico ambientale econsegue il Dottorato di Ricerca in Biologia Evoluzionistica presso l’Università di Padova. Nel corso del suo percorso formativo ha studiato e svolto attività di ricerca in Francia (Université Paris XI, Station Biologique Roscof), negli Stati Uniti (UGA – Georgia) ed in UK (University of Leicester). Attualmente è Professore Associato di Zoologia presso l’Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it