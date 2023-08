Crevari Invade fuori stagione: focaccette, street food, birre artigianali e musica dal vivo

Torna l'appuntamento con Crevari Invade e le mitiche focaccette, per festeggiare i 10 anni del Folkstudio di Arenzano. Venerdì 25 e sabato 26 agosto, a partire dalle 19, presso la sede dell'Anpi Crevari in Via Superiore dell'Olba 35A grande festa con focaccette classiche e farcite, street food, hamburger, panini, dolci e 14 tipi di birre artigianali firmate Folkstudio. Tra i vari tipi di focaccette, l'esclusiva Folkaccetta creata per l'occasione, con impasto di salsiccia cruda e stracchino.

Musica dal vivo con Pedro Navaja (ska, reggae), Sconvoltri (musica bolgia), Pop Tools (pop, funk soul, rock'n roll) e Capofortuna (tributo a Rino Gaetano)

A partire dalle 19 sarà disponibile un servizio navetta gratuito dal capolinea dell'autobus 1.