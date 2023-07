Indirizzo non disponibile

Crevari in Festa con le mitiche focaccette e musica dal vivo in occasione della festa di Sant'Eugenio. Nuovo appuntamento estivo presso il campo sportivo di Crevari da venerdì 28 a domenica 30 luglio: apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 19, quindi rispettivamente venerdì e sabato saliranno sul palco i Duty Free e gli Audio 80. Domenica è in programma la recita dei bambini.