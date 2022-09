"Crescere innovando": inaugurazione del Laboratorio Multimedia all'Istituto Fassicomo

"Crescere innovando", evento dedicato all'inaugurazione del nuovo Laboratorio Multimedia realizzato grazie al contributo della Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio che si terrà giovedì 15 settembre alle 17:30 presso l'Istituto Fassicomo. Fondazione Fassicomo è una realtà formativa che fornisce risposte concrete per quanto riguarda il tema giovani e lavoro, puntando sull'innovazione e il digitale per dare una formazione efficace ed efficiente, in grado di rispondere alle esigenze espresse dalle aziende dei settori dell'audiovisivo della grafica e della Comunicazione.

L'evento vuole essere l'incontro tra i principali attori dai quali i giovani si aspettano azioni che li rendano in grado di affrontare le sfide del futuro. Saranno presenti le Istituzioni, le aziende dei settori: grafico, dell'audiovisivo e tecnico informatico. Tra gli ospiti gli attori: Davide Paganini e Simone Gandolfo regista di cinema, serie TV e Netflix, che con l'occasione consegneranno i diplomi ai ragazzi del corso di Montaggio Video Cinematografico e televisivo e dei corsi per l'obbligo dell'assolvimento scolastico con il triennale per operatore Grafico e Informatico e del 4° anno Diploma professionale con il Tecnico grafico, a seguire il cocktail, organizzato dagli allievi dall'Accademia del Turismo di Lavagna.