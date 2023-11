"Creativamente in Libertà", tornano i mercatini di artigianato artistico a Lavagna

“Creativamente in Libertà”, Artigianato Artistico e Creativo di Qualità. Siamo pronti per la terza edizione natalizia di “Creativamente in Libertà”

nella caratteristica piazza del centro storico di Lavagna.

Sabato 9 e sabato 16 dicembre vi aspettiamo per condividere l’atmosfera magica delle Festività a Lavagna in Piazza della Libertà, dalle ore 10 alle ore 18. Troverete diversi espositori con tante idee regalo tutte rigorosamente fatte a mano.