“Cre artis…non solo tango”: concerto con Guido Bottaro, Carmen Pupillo e Rossella Pipitone

Castello D'Albertis si conferma sempre più come una realtà aperta al territorio, vivace e capace di attrarre pubblici eterogenei.

Venerdì 24 settembre alle ore 20.00 Castello D’Albertis sarà la scenografa d’eccezione del concerto di “Cre Artis…non solo tango” per offrire una serata all’insegna della bellezza e della musica, per condurci in un viaggio nelle sonorità argentine e non solo, attraverso le loro voci e i loro arrangiamenti.

"Cre Artis.....non solo tango" nasce dall'idea di eseguire vari generi musicali, specialmente il tango, con arrangiamenti inediti scritti dal pianista Guido Bottaro, dal mezzosoprano Carmen Pupillo e dal soprano Rossella Pipitone ; la duttilità delle voci e la formazione classica sia vocale che pianistica delle cantanti, fa sì che tra le voci ed il pianoforte si crei una perfetta fusione, di conseguenza le voci si sostituiscono agli strumenti musicali, evocando e spaziando dai violini, al bandoneon, alle chitarre.

Il Maestro Guido Bottaro è un pianista poliedrico, capace di spaziare dalla musica classica, al tango, al jazz; concertista e arrangiatore, da vent'anni pianista del famoso gruppo di tango Hyperion Ensemble, si è esibito in tutto il mondo e nei teatri più prestigiosi.

Rossella Pipitone, soprano e pianista è un'artista versatile e camaleontica, capace di interpretare qualsiasi genere musicale, dalla lirica al tango, dal pop al jazz, fino al repertorio Disneyano.

Dal 2014 si esibisce con Cre Artis tango, con Hyperion Ensemble e dal 2019 è cantante solista con i Buio Pesto, prestigioso gruppo genovese.

Carmen Pupillo, mezzosoprano e pianista inizia la sua attività di cantante come corista nel mondo della musica lirica ma una volta venuta a contatto col mondo del tango, decide di dedicarvisi approfonditamente, così fonda Cre Artis Tango nel 2014, un ensemble di voci e musicisti. Si è esibita con Cre Artis Tango, con Hyperion Ensemble in Italia e all'estero. Attualmente è cantante solista anche nel "il Cuore che.....", con un repertorio che spazia dalla musica Argentina, al tango, dalla musica celtica a quella francese. L' ensemble è formato da 5 donne: Duo pianistico Biondi - Brunialti, Elena Cecconi al flauto, Laura Trimarchi attrice.

Informazioni

Visto il numero limitato di posti, per garantire l’osservanza della normativa di contenimento al Covid-19, è richiesta la prenotazione alla serata entro il giorno precedente, scrivendo a biglietteriadalbertis@comune.genova.it o telefonando al numero 0102723820

Dalle ore 18.00 a inizio concerto sarà possibile prenotare l’aperitivo presso il Bonton Bistrot (costo aperitivo 10 € a persona).

Si ricorda che a partire dal 6 agosto, in ottemperanza all'ultimo decreto legge per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (D.L. 105/2021), per l'accesso agli eventi è necessaria la presentazione del Green Pass, che verrà controllato dal nostro personale prima dell’inizio della serata.

