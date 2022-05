"CravaStreet Fesitval" in via Cravasco tra luna park, street food e musica

Il Comitato di quartiere via Cravasco ha "adottato" dei giardini abbandonati e, in collaborazione con il municipio, ha contribuito alla riqualificazione. Adesso i cittadini vogliono tornare proprio in quello spazio con un evento in piazza. Ci saranno giochi per i bambini ispirati al Luna Park, animazione, cibo e musica.

L'evento è il 4 giugno presso i giardini di via Cravasco (sotto al piazzale).

Il programma prevede, dalle 16 alle 19, giochi e animazione in piazza a tema Luna Park. Dalle ore 19 street food e dalle 20 musica per tutti.