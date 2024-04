CRABS - Achille Succi & Danilo Blaiotta al Count Basie

Achille Succi & Danilo Blaiotta “CRABS” è un progetto nato nel 2015, dopo anni di collaborazione dei due musicisti nel quintetto Balkanica. Il progetto nasce dalla volontà dei due artisti di creare musica completamente inedita con sonorità inesplorate e timbriche poco convenzionali.

Il legame timbrico tra gli strumenti è particolare in tutte le combinazioni. Il clarinetto basso e il pianoforte si fondono in un’ unica miscela descrittiva, che ricorda echi di antiche musiche orientali e in generale della tradizione popolare dell’est. L'impasto tra medio bassi dei due strumenti è magico, e tocca frequenze sonore molto suggestive. Con il sax alto invece si riscoprono i suoni della tradizione jazzistica. Il tutto diventa un gioco di colori, impressioni, in una vera e propria tavolozza pittorica da esplorare e trasmettere al pubblico in maniera sempre variegata.

Le musiche, scritte dai due musicisti esclusivamente per questo progetto, sono un misto di intensità armoniche e melodiche che vanno verso una nuova idea di jazz... Dalla scrittura della chiave di basso in forma classica al free jazz ostinato su un accordo. L'impianto ritmico e la collaborazione di accenti tra i due è fondamentale per creare una vera e propria danza continua, irregolarmente regolare nell'impatto sull'ascoltatore. Le melodie hanno un'ispirazione a est, che per i due i musicisti è fondamentale nella propria crescita artistica. L'oriente è terra di ispirazione tanto per Blaiotta (che ha origini arbereshe ed è fondatore del già citato quintetto Balkanica) quanto per Succi (che è stato membro della Kocani orchestar e collabora con diversi compositori e musicisti greci).

Il loro primo disco in duo, "Crabs", è uscito per l'etichetta WOW Records il 21 giugno 2019.