Pasqua 2022: si torna a ballare al Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure

Da venerdì 15 aprile la Liguria ha di nuovo il suo locale più bello. Si torna a ballare al Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure. La mareggiata del 2018 e la pandemia devono restare solo un brutto ricordo.

Uno staff composto da un mix di giovani entusiasti e uomini d’esperienza per una realtà che dal 1934 ha visto esibirsi artisti come Frank Sinatra, James Brown, Gloria Gaynor, fino al più attuale Bob Sinclar. Frequentato negli anni dal vero jet set italiano e internazionale: dagli Agnelli ai Barclay, da Mondadori a Rizzoli con il suo “Sereno”, Onassis con le sue “navi”, i personaggi di una “Dolce Vita” che si ripete.

Il locale si divide in diverse anime e svariate forme di intrattenimento e ristorazione.

Al piano basso il “Covo”, la storica discoteca destinata ad un pubblico giovane in certe serate e over 25 in altre. Sopra lo “Yacht Club Tigullio 1916”, ristorante e music club, per un pubblico decisamente più adulto.

Il programma di Pasqua

Venerdì 15 aprile al Covo va in scena lo show case di “Tony Effe”, uno dei personaggi più in voga tra i giovani, leader di tutte le classifiche musicali italiane La serata dedicata ad un pubblico molto giovane, over 16.

Lo “Yacht Club Tigullio 1916” ospiterà la cena cantata e animata con Patrizia Zanetti e lo show itinerante by Fabrizio Pianetti & Bilanciere.

Sabato 16 e domenica 17 aprile il weekend di Pasqua al Covo entra nel vivo, con i migliori Dj e l’animazione.

Domenica sera il party anni ‘90 FestivalDance con ospite speciale “Paps” from “Paps ‘N’ Skar”, uno dei pilastri della dance italiana.

Lo Yacht Club invece per il weekend di Pasqua ospita il dinner show più famoso di Milano, “La Parilla Mexicana”, cult per tutti i vip della movida Milanese. Uno show tra animazione, danze, e cena cantata. Un'esplosione di gusto con i piatti più tradizionali della cucina messicana a incontrare le proposte mediterranee dello Yacht Club.

Naturalmente tutto in sicurezza, mascherine e distanziamenti come da prescrizioni governative.

Info / Max Giannini: +39 334 195 1996