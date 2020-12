Covid, Pentema rinuncia al suo celebre presepe: «Appuntamento a Natale 2021»

Quest'anno Pentema non avrà il suo magnifico e caratteristico presepe: a causa dell'emergenza coronavirus, lo scenario non verrà allestito, e i personaggi rimangono a riposo e danno appuntamento ai visitatori a Natale 2021.

Non mancherà, fanno sapere gli organizzatori, la presenza "virtuale" sui social dell'associazione e non mancheranno le sorprese per tenere comunque viva l'attenzione anche quest'anno.

Pentema si può anche - ricorda l'associazione - votare nel censimento dei "Luoghi del cuore" del Fai, fino al 15 dicembre.

Il presepe di Pentema (leggi qui storia e curiosità) è una delle tradizioni più caratteristiche della nostra regione, con più volontari che abitanti in questo piccolo borgo che, d'inverno, diventa interamente un magico presepe a grandezza naturale, grazie al lavoro degli artigiani e a un'accurata ricerca storica. Una volta l'anno, dunque, Pentema (frazione di Torriglia) ritorna ad essere un borgo del 19esimo secolo anche grazie alle statue a grandezza naturale che mostrano gli antichi mestieri: un grande classico che negli anni ha attirato migliaia e migliaia di visitatori, ed è anche per questo che, quest'anno, è stato deciso di rimandare.