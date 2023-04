Quattro incontri per conoscere il jazz al Count Basie Club

Al Count Basie Jazz Club da giovedì 20 aprile a giovedì 11 maggio un percorso strutturato in quattro incontri collettivi con Massimiliano Rolff per imparare ad ascoltare, amare, ed avvicinarsi a questa musica che, nata dall’incontro di Africa ed Europa, è stata la sorgente della musica in cui siamo immersi oggi. Nel Jazz personaggi stravaganti, battaglie sociali, incontri fortuiti, storie popolari, si susseguono in bilico fra la sopravvivenza commerciale e la ricerca artistica, plasmando, senza appello, tutte le correnti musicali del ‘900 fino ad oggi, ed oltre.

Calendario

Giovedì 20 aprile 2023 - dalle 21 alle 23

La vicenda: La preistoria del jazz, New Orleans, L’età d’oro del jazz, Lo swing, Il bebop

Giovedì 27 aprile 2023 - dalle 21 alle 23

La vicenda: Gli anni ‘50, il Free Jazz, La fusion, ECM, Mainstream, Postmodernisti, Il jazz oggi

Giovedì 4 maggio 2023 - dalle 21 alle 23

La musica: le forme, l’improvvisazione, la strumentazione, lo stile e il repertorio. Ascoltare, vivere e, perché no, suonare questa musica

Giovedì 11 maggio 2023 - dalle 21 alle 23

Ascoltare il jazz: 30 album fondamentali per amare questa musica: guida all’ascolto da Jelly Roll Morton ad oggi

Gli incontri, condotti in uno stile amichevole ed animati da un sincero spirito divulgativo, saranno svolti in modalità cooperative learning: verranno proposti molti ascolti, proiettati video e slides, rivolti a chiunque abbia piacere di conoscere e capire meglio che cosa è successo alla nostra musica, e che cosa probabilmente le succederà.

Ingresso per i 4 incontri: 60 euro + tessera Arci.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it