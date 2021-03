Count Basie Jazz Club: Marco Pandolfi, voce, chitarra, armonica, concerto on line

La rassegna online "Count Basie Jazz Restart" continua a Marzo col secondo concerto del mese.

L'intero concerto verrà trasmesso on line sul nostro sito e in questo stesso spazio in fondo alla pagina, trovate tutte le info per partecipare. Ricordiamo che il concerto resterà a disposizione (nella area riservata) anche successivamente alla diretta.



Ascoltatelo anche una volta sola e capirete che Marco Pandolfi è uno dei migliori solisti di armonica che ci sia in circolazione oggi. E che il blues è nel profondo della sua anima. Da diversi anni però si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica insieme.

In occasione di questo concerto on line, Marco eseguirà soprattutto pezzi tratti dai suoi ultimi cd. A cavallo quindi tra blues tradizionale e ballads.

Vi aspettiamo numerosi.