Count Basie Jazz Club, festa di inizio stagione

Sabato 1° ottobre inizierà la 15a stagione del Count Basie Jazz Club. Alle ore 21 inizierà infatti la festa di inaugurazione e tesseramento.



Il programma della serata:

ore 21.00: presentazione della nuova stagione, degli eventi e della campagna abbonamenti.

NUOVA STRUTTURA DEGLI EVENTI SETTIMANALI, TANTO JAZZ E TANTI COLORI MUSICALI PER UNA SPLENDIDA STAGIONE!



21.45: Count Basie Jazz Band e a seguire jam session jazz & blues.



Formazione della Count Basie Jazz Band:

- Stefano Riggi - Sax Tenore, Sax Soprano

- Simone Magioncalda - Chitarra

- Massimiliano Rolff – Contrabbasso

- Daviano Rotella - Batteria



Ingresso gratuito per i soci Arci (tessera 22-23)

Per i non tesserati 15 EURO, comprensivo di tessera Arci (durata tessera: dal 1/10/2022 al 30/09/2023)



Solo per questa volta non è necessaria la prenotazione sul sito.