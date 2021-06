Count Basie jazz club: concerto dal vivo con Dany Franchi Band

Prima data estiva del Count Basie Jazz Club all'esterno, finalmente live.

Ci si ritrova finalmente insieme e in presenza con un bellissimo concerto della Dany Franchi Band presso la sede di Music for Peace, Via Balleydier 60 - Genova Sampierdarena (elicoidale sopraelevata).

Tra i nomi più richiesti nel panorama Blues Internazionale, con alle spalle Tour in USA e Europa, Dany Franchi e la sua band suoneranno alcune canzoni del nuovo album “Problem Child” prodotto da Anson Funderburgh a Austin, Texas e brani tratti dal repertorio Blues tradizionale. www.danyfranchi.com

Entrata ore 20.30, inizio concerto ore 21.

I posti a sedere sono limitati pertanto è consigliata la prenotazione per assicurarsi il posto. (compilare il form sul sito per la prenotazione)

Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.

Spettacolo e prenotazione sono gratuiti.

Non è necessaria la tessera Arci.

