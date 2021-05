Count Basie Jazz Club: CB Sound

Arriva una nuova puntata in diretta di CB Sound. Quattro mesi di concerti on line, venti musicisti e la loro musica, e soprattutto una grande partecipazione di pubblico che è andata oltre ogni aspettativa. Questa è stata la rassegna Count Basie Jazz Restart che è stata portata avanti grazie al grosso impegno di tutti i soci volontari del Count Basie.

Ma è soprattutto grazie alle donazioni che sono arrivate che sono stati sostenuti i progetti artistici dei musicisti ed è stato aiutato il Club a promuovere la musica viva.

Il 14 maggio la rassegna Count Basie Jazz Restart giunge al termine per lascare spazio a nuovi progetti in presenza per il prossimo futuro.