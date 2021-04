Count Basie: concerto on line con Altri Suoni

Il secondo concerto di Altri Suoni, dopo un debutto dedicato all’elettronica e alla sperimentazione, porterà gli spettatori in una dimensione totalmente acustica piena di suggestioni sonore. Un bellissimo ponte fra la tradizione del duo violoncello-pianoforte e il linguaggio più complesso di luoghi contemporanei. Non mancheranno momenti di grande poesia, colmi di emozionanti melodie violoncellistiche e suadenti armonie pianistiche, così come quadri musicali fatti di suoni inaspettati e primordiali che sapranno creare l’illusione di vedere terre lontane e viverne le sensazioni fisiche e mentali.

L’apparente distanza estetica tra i primi due concerti Altri Suoni, rispetta il proposito di portare al Count Basie “altra musica” senza confini storici né linguistici, in un viaggio nel tempo e nel suono con rapsodiche tappe che spezzano e riorganizzano la linea temporale della nostra storia, per conoscerci di più. E per goderci buona musica, con semplicità.

ll duo composto da Luca Benatti e Anna Freschi propone un programma strettamente connesso alla loro vita ‘insieme’, fatta di personaggi e autori che hanno attraversato il loro quotidiano, caratterizzando anche il periodo del primo lockdown.

Una selezione di brani che non segue quindi una vera logica, se non "il trovarci su qualcosa che ci restituisse gusto", per dirlo con le parole di Luca e Anna.

