"At the edges of the horizon": Fabio Giachino trio in concerto al Count Basie

Il pluripremiato pianista e leader Fabio Giachino amplia la sua prospettiva in un nuovo album, At The Edges Of The Horizon, con l’etichetta Cam Jazz, che lo vede trasporre il suo linguaggio, in solo e in trio, su una tela più ampia. Oggi l'album viene presentato al Count Basie Jazz Club.

Metà dei brani presenti in At The Edges Of The Horizon sono pensati per un gruppo allargato in cui entrano i fiati. Eppure l’intero disco, sia nei brani realizzati in trio che in settetto, possiede un’impostazione coerente e chiara che risulterà familiare a chi ha già avuto modo di conoscere la musica di Giachino.

La scrittura è potente e sicura, il ritmo emerge come componente essenziale e non soltanto mero veicolo di ciascun brano. I compagni Davide Liberti e Ruben Bellavia non si limitano a svolgere le proprie mansioni al basso e alla batteria, ma sono parte integrante di un sound corale ben diverso (in un certo senso, più datato, ma proprio per questo anche progressista) rispetto a quello della massa di piano trio di jazz impressionista che riempiono il mercato attuale.

Una sequenza continua di composizioni che sfiorano temi e spunti simili: questa è la modalità ottimale di ascolto di At The Edges Of The Horizon, uno degli album di punta del 2019, un disco non soltanto da gustare per brevi momenti ma da assimilare nel tempo. Energia e intensità sono i suoi pregi immediatamente evidenti, le sfumature si colgono invece nel corso di ripetuti ascolti.

"Un’opera contemporanea di cui non si può fare a meno". (Brian Morton)

