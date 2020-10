"Costellazioni familiari", una giornata con Genova Cultura

Genova Cultura organizza per domenica 11 ottobre una giornata sulle "Costellazioni familiari" presso la propria sede in via Roma 8b/7.

Lo spazio del problema è diverso dallo spazio della soluzione. Creare uno spazio in cui elaborare e testare nuove soluzioni per la nostra vita lavorativa, di relazione e personale è ciò che verrà proposto utilizzando le Costellazioni Familiari e Sistemiche Strutturali.

La pratica delle Costellazioni solitamente si svolge in gruppo ed è possibile mettere in scena la propria famiglia. All’interno del gruppo si scelgono alcune persone che rappresenteranno noi e i nostri familiari. L’intervento dell’esperta in Counseling di gruppo e in Costellazioni Familiari Sistemiche Strutturali, Tiziana Bertone, sarà focalizzato sulle sensazioni dei rappresentanti e consisterà nell’aiutarli verso una possibile immagine della soluzione riguardante la problematica portata.

Le Costellazioni Sistemiche Strutturali (pochissimo praticate e conosciute in Italia) sono una pratica per focalizzare l’obiettivo che si intende raggiungere ed avere un’idea estremamente chiara delle possibili soluzioni e strade da percorrere.

Il programma della giornata prevede "costellazioni" dalle 9,20 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Durante l'incontro sarà offerto un coffee break.

È necessaria la prenotazione a genovacultura@genovacultura.org o ai numeri 0103014333 - 3921152682.