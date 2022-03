Cosmo, Maurizio Carucci e Ditonellapiaga in concerto al Porto Antico per il Balena Festival

Sabato 23 luglio all'Arena del Mare del Porto Antico arriva Cosmo, nell'ambito del Balena Festival. Sullo stesso palco si esibiranno anche Maurizio Carucci e Ditonellapiaga (che abbiamo visto al Festival di Sanremo 2022 insieme a Donatella Rettore con "Chimica"). Apertura cancelli ore 20.

Cosmo

Dietro Cosmo, uno dei nomi di spicco della nuova musica italiana, si cela Marco Jacopo Bianchi, 35 anni, ex professore di storia di Ivrea. Già frontman dei Drink To Me, nell’autunno del 2012 inizia a farsi conoscere sul web come solista. Nel 2013 pubblica il suo primo album Disordine, un insieme di danze sfrenate e riflessioni intimiste. Nel 2016 esce L’Ultima Festa, il singolo certificato disco d’oro che lo fa conoscere al grande pubblico e dà il titolo al suo secondo disco che amplifica il percorso artistico intrapreso con Disordine e fa emergere Cosmo come uno dei nomi più interessanti del panorama musicale nazionale. L’album riscuote un grande successo di critica, eletto Miglior Album Italiano dell’anno da Rolling Stone, e di pubblico, certificato disco di platino. Il 2018 è l’anno della consacrazione definitiva, a gennaio esce Cosmotronic: un progetto ambizioso, costituito da un doppio album, certificato disco d’oro, che gioca sulle due anime artistiche del dj e producer, ovvero la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale, da cui vengono estratti i singoli Turbo, Quando ho incontrato te (disco d’oro), L’Amore e Sei la mia città (disco di platino).

Cosmotronic è anche un tour, che dopo aver collezionato numerosi sold out nei principali club europei, ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le tappe italiane e ha visto aggiungere nuovi appuntamenti al calendario. Un grande ritorno live quello di Cosmo, che ha portato in Italia un format che nessun artista italiano ha mai tentato prima: un vero e proprio mini festival, un party itinerante con al centro la sua musica ma anche quella dei tanti ospiti che animano le serate. La tranche estiva del tour, partito dal Mi Ami di Milano, lo ha visto protagonista dei festival più importanti d’Italia. Dopo un 2018 straordinario, il 2 febbraio 2019 Cosmo è stato protagonista al Mediolanum Forum di Milano, per la prima volta in assoluto, di un concerto unico e speciale per festeggiare con tutto il suo pubblico il gran finale del Cosmotronic Tour, che ha fatto ballare e viaggiare decine di migliaia di persone in tutta la penisola a colpi di sold out e serate infuocate. Il 21 maggio 2021 Cosmo pubblica il nuovo disco La Terza Estate Dell’Amore, evocante le rivoluzionarie vibrazioni delle Summer of love del passato – sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare. La Terza Estate Dell’Amore è stato anticipato da un annuncio unico nel suo genere, che ha visto la musica di Cosmo manifestarsi a sorpresa in parchi cittadini, case abbandonate e luoghi di aggregazione culturale messi a dura prova durante la pandemia: live club piccoli e attivi sul territorio come Monk e Le Mura a Roma, vere e proprie istituzioni come Circolo Magnolia a Milano, centri sociali come l’eXSnia, lo spazio culturale occupato Tempio Del Futuro Perduto, fino ad arrivare al Forum di Assago. Proprio al Forum, in sinergia di intenti con il movimento Bauli In Piazza – We Make Events Italia, sono stati esposti i bauli simbolo della categoria dei tecnici e di tutti i lavoratori dello spettacolo. Un segnale preciso e inequivocabile: la musica torna a rompere il silenzio e la monotonia. È da queste installazioni che ha preso forma il video della durata di 4 ore trasmesso da Cosmo nella diretta sul suo canale YouTube. Parallelamente, al Circolo Magnolia di Milano e al Monk di Roma, sono stati organizzati due eventi per il preascolto de La Terza Estate Dell'Amore, durante i quali i partecipanti hanno scoperto titolo, tracklist e data di uscita del disco: la musica, qui protagonista assoluta, ha anticipato il suo stesso annuncio. I singoli ad oggi estratti dal disco sono La Musica Illegale e Vele Al Vento, primi tasselli del grande manifesto programmatico, artistico e politico di Cosmo. Il 23 novembre 2021 Cosmo è salito sul palco dell’Alcatraz di Milano per il live show Blitz, il primo live in Italia post pandemia con posti in piedi e senza distanziamento per vivere la musica come andrebbe vissuta, ballando. Dopo più di 18 mesi di stop i fan di Cosmo sono stati i primi a poter ricominciare a vivere la vera dimensione della musica dal vivo, tramite accesso consentito con il green pass. Il 15, 16 e 18 aprile 2022, all’Arena Parco Nord di Bologna, avrà luogo La Prima Festa dell'Amore.

Maurizio Carucci

Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago, viaggiatore e contadino, passa la vita tra vigneti, orti, palcoscenici, musiche e parole. Nel 2011, insieme alla sua compagna, fonda il progetto agricolo Cascina Barbàn. Alla guida degli Ex-Otago, nell’ottobre 2016, pubblica il quinto disco della band Marassi, anticipato dai singoli di successo Cinghiali incazzati, I giovani d’oggi e Quando sono con te (disco di platino).

Nell’aprile del 2017, dalla collaborazione con Jake La Furia nel singolo Gli occhi della Luna, nasce l’idea di Marassi Deluxe, il re- pack contente le collaborazioni con Eugenio Finardi, Dardust, Willie Peyote, Mecna, Marianne Mirage, Levante, España Circo Este, Bianco, e alcuni remix. Nel febbraio del 2019 esce l’album Corochinato, anticipato dai singoli Tutto bene, Questa notte e Solo una canzone – in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo e certificato disco d’oro. Il 9 settembre debutta su tutte le piattaforme di streaming con il podcast Vado a trovare mio padre – Vita. Sogno. Viaggio, tradotto in musica nel brano La vita dentro. L’1 aprile 2022 esce Respiro, il suo primo album solista, anticipato dai singoli Fauno, Sto Bene, Silenzio, Paura, Origini e Metà Mattina. Collabora con Fabri Fibra nel brano Stelle, di cui è anche autore, contenuto nel nuovo disco del rapper Caos.

Ditonellapiaga

Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, è una cantautrice romana, classe 1997. Si avvicina alla musica attraverso il teatro e muove i suoi primi passi nei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. La sua carriera musicale inizia nel 2019 grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, e nel settembre dello stesso anno pubblica il suo primo singolo, “Parli”.

Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con la cover dell’iconico brano dei Matia Bazar “Per un’ora d’amore”, poi inserita nella colonna sonora del film “Anni da cane”, disponibile su Amazon Prime Video. A dicembre 2020 esce il suo primo singolo di questo nuovo corso, “Morphina”, e un paio di mesi più tardi pubblica “Spreco di Potenziale”. Il 23 aprile 2021 pubblica “Morsi”, il suo primo EP che raccoglie i due singoli di anticipazione, tre tracce nuove di zecca e un remix di Populous. A quasi tre mesi di distanza esce poi l’EP “Morsi Remix” con l’intervento di alcuni interpreti della nuova scena elettronica: Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW, oltre allo stesso Populous. Nel frattempo, Ditonellapiaga firma per Magellano Concerti e trascorre l’estate in tour lungo l’intera Penisola. Nell’autunno 2021 entra, come seconda artista femminile italiana, in Breakthrough di Amazon Music, e il 24 novembre presenta il singolo “Non ti perdo mai”, scritto con Fulminacci, che anticipa il nuovo disco Camouflage, in uscita il 14 gennaio 2022.

In coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga è in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Chimica”.

Photo credits: Ig@cosmo_marcojb, foto @francescoprandoni