"Così parlò Bellavista" con Marisa Laurito al Politeama

Al Politeama Genovese arriva "Così parlò Bellavista" con Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e Benedetto Casillo, il 14 e 15 gennaio alle 21.

La versione teatrale del celeberrimo libro di Luciano De Crescenzo, già film di grandissimo successo nel 1984, vincitore di due Nastri d’Argento e due David di Donatello. Uno spaccato antropologico vesuviano, personaggi indimenticabili.

Come dice il regista Geppy Gleijeses: “Non avrei potuto condurre in porto questa impresa senza attori straordinari come Marisa Laurito, deliziosa interprete che è stata la migliore amica di Luciano (a questo fatto ci tiene assai!), Benedetto Casillo, mitico Salvatore vice sostituto portiere. Ah, dimenticavo: Bellavista sarò io, perdonate l’ardire. (…) Abbiamo voluto ambientare lo spettacolo negli stessi anni del film e in realtà non abbiamo dovuto adeguare all’oggi nemmeno una battuta. Come ci ha insegnato Luciano, dobbiamo avere fede: Napoli, con il suo spirito d’adattamento, è forse l’ultima speranza che ha il genere umano per sopravvivere. I sentimenti nostri, quelli veri, quelli che Luciano ha descritto, non sono cambiati e non cambieranno mai”.