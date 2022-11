"Coscienza nera”, passeggiata interculturale Migrantour Genova, dall'Africa al Brasile

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata della Coscienza Nera, festività nazionale del Brasile dedicata all’inserimento del nero nella società brasiliana, parleremo dell’importanza dei discendenti africani, come elemento importante nella costruzione della società brasiliana, ma anche della riqualificazione del centro storico di Genova, dove lavorano e vivono, aprendo il discorso sul razzismo, la discriminazione, l’uguaglianza sociale, l’inclusione dei neri nella società e nella cultura afro-brasiliana.

Avvieremo la passeggiata partendo dalle ipotesi di alcuni genetisti che da 20 anni stanno cercando di verificare e confermare che almeno un africano potrebbe avere fatto parte dell’equipaggio di Colombo nel suo secondo viaggio, a La Hispaniola (oggi Haiti e Repubblica Dominicana).

Attraversando i secoli in cui spagnoli e portoghesi, e poi altri europei, circolano per i mari di tutti i continenti portando merci preziose, comprese le persone africane, si potranno conoscere alimenti, musiche, pratiche religiose e molti altri aspetti che derivano da questi scambi e che oggi vengono vissuti anche a Genova. Si concluderà con le attuali migrazioni di africani e afrodiscendenti lungo il continente americano, di cui poco si parla.

La passeggiata è inserita nelle iniziative del mese intorno al Dia da Conciencia Negra, in commemorazione dei Zumbi (20 novembre 1695).

Le passeggiate MIgrantour Genova sono ideate e condotte da cittadini di origine migrante coordinati dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Durata passeggiata circa 2 ore.

Prenotazione soggetta a conferma, per info e prenotazioni: telefono: 0102723820

Mail :castellodalbertis@solidarietaelavoro.it