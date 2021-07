Masone, Passo del Faiallo, abbazia di Tiglieto, concerto all'alba: gli appuntamenti del Parco del Beigua

Prezzo non disponibile

Questa volta il Venerdì con le Guide del Parco lascia Sassello e approda a Masone. Per i Beigua Junior Geoparker sarà un pomeriggio di scoperte affascinanti e curiose intorno al tema dei rettili, con un laboratorio didattico nel giardino di Villa Bagnara e una facile escursione alla Cascata del Serpente. L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì 22 luglio alle ore 18.

In serata invece appuntamento al Passo del Faiallo per un trekking notturno d'atmosfera sotto lo sguardo vigile della luna (è necessario avere torcia o frontalino e cena al sacco). L'escursione è adatta a tutti e si concluderà intorno alle ore 23. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Venerdì si va a letto tardi... e sabato 24 ci si sveglia all'alba per il primo appuntamento della stagione con il Sunrise concert & trekking in collaborazione con il Comune di Varazze. Si parte alle 7 con le Guide del Parco per raggiungere Castagnabuona dove si potrà assistere a un concerto jazz vista mare. L'escursione, adatta a camminatori abituali, è gratuita e si concluderà intorno alle ore 11. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12.

Nel pomeriggio di sabato infine due nuove opportunità per una visita guidata all'Abbazia di Tiglieto, primo insediamento cistercense fuori dai confini francesi: alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne).