Cortocircuiti catartici: dalla narrazione per immagini al potere satirico della parola

Oppressi da un presente nefasto, alcuni semplici cittadini si ritrovano a cooperare per contrastare il volere dei Proprietari, una casta di individui senza scrupoli che detiene il potere tecnologico, economico e finanziario. È questo il tema della graphic novel “Cortocircuiti catartici”, scritta da Glauco Piccione e disegnata da Niccolò Pizzorno: un'occasione per fabbricare insieme un riscatto collettivo.

Le tavole originali verranno esposte a Palazzo Ducale presso Sala Dogana, dal 23 settembre al 9 ottobre dalle 15 alle 20. Previsti inoltre numerosi eventi correlati in programma a Palazzo Ducale o in altri luoghi di Genova.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito genovacreativa.it