Corto Maltese al Porto Antico con "Una ballata del mare salato"

Cinque serate di "Sea Stories Festival" all’Isola delle Chiatte, dal 26 al 30 agosto, con "Corto Maltese – La ballata del mare salato", di e con Igor Chierici e Luca Cicolella.

La versione drammaturgica del noto racconto, divenuto graphic novel, firmato dal genio dell’illustrazione Hugo Pratt, prenderà vita sotto forma di spettacolo teatrale in un connubio fra la messa in scena attoriale e la componente, sempre presente nelle produzioni di Igor Chierici e Luca Cicolella, della musica eseguita dal vivo.

La colonna sonora di questa pièce sarà il vero e proprio corpo portante che riuscirà svelare i nodi drammaturgici accompagnando l’eroe Corto e il pubblico presente, all’interno dei mari capitanati da Rasputin e da tutti i personaggi che qui si incontreranno. Un viaggio, quindi, raccontato in prima persona dai protagonisti indiscussi dei racconti di Pratt che, sulle coste di un’isola racconteranno il viaggio dal salvataggio di Corto, naufrago, fino all’avventura che porterà all’epilogo della storia.

I suoni delle marimba e delle percussioni africane muoveranno la narrazione al ritmo tribale delle popolazioni indigene immergendo la storia nel cuore della vicenda; i delicati fiati Shakuhachi e le arcate del violoncello accompagneranno attraverso le onde, le vicende dei protagonisti. Sarà infatti una vera e propria colonna sonora come spesso siamo abituati a sentire per i lavori cinematografici.

L’idea, dunque, è portare sul palco un racconto epico alla stregua di un film d’azione. L’archetipo che Prat ha saputo incastonare nel suo protagonista ha richiamato sempre nella mente degli uomini l’immaginario di un uomo eroico mosso da sentimenti umani, dai silenzi che valgono più di mille parole, dagli sguardi comunicativi e dalle parole dosate.

Si vedrà, insomma, un Corto Maltese prendere vita e rivivere le eroiche avventure che Prat ha saputo rendere avvincenti in forma cartacea.

Un Corto, quindi, che non vorrà perdere l’autenticità al limite dell’iconografico, presentandosi con l’immancabile cappello e il cappotto, ma che, anzi, saprà dare carne, ossa e voce all’immaginario collettivo. Un progetto che vuole rendere animato e a “colori” un personaggio raffigurato spesso in bianco e nero sulla carta di un fumetto.

La scena vedrà una spiaggia dove Corto e i protagonisti rappresenteranno la vicenda e l’azione scenica. Il fondale sarà una grande cartina geografica dove, di vota in volta, il racconto si muoverà per portare lo spettatore nelle varie tappe toccate dall’equipaggio.

Sea Stories è il festival nato nel 2017 da un’idea di Igor Chierici per portare il teatro sull’Isola delle Chiatte: una location allora inedita che Sea Stories ha saputo animare con rappresentazioni ogni anno originali, filo conduttore il mare.

Biglietti 15 euro.

