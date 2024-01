La Corte dei ratti porta in scena al Teatro Instabile "Finché morte non ci separi"

Sabato 27 gennaio alle 21.00 e domenica 28 gennaio alle 17.45 La Corte dei Ratti porta in scena al Teatro Instabile (Via Cecchi 19R) “Finché morte non ci separi”, un’esilarante commedia interpretata da Martina Beccaro, Andrea Costi, Chiara Gnecco, Francesca Margagliano, Stefano Reggiardo e Teresa Vatavuk, che ne firma anche la regia.

Per superare il blocco dello scrittore e trovare spunti per il suo nuovo romanzo, Ettore Cazzaniga, un romanziere in crisi, convoca a casa sua una famosa medium per dare luogo a una seduta spiritica.

Nonostante lo scettiscismo generale viene inavvertitamente evocata la defunta moglie di Ettore, che è decisa a riprenderselo o... a rendergli la vita impossibile! Con una colonna sonora d'eccezione che vi farà rivivere i magici anni '60 italiani, in un vortice di personaggi bizzarri, buffi malintesi ed esilaranti colpi di scena, “Finché Morte non ci separi” è una frizzante e divertentissima commedia che vi farà... morire dal ridere!

Per info e prenotazioni: lacortedeiratti@gmail.com WhatsApp: 340/4689029 – 347/1251684