Corso (pratico!) di fotografia a Genova

Corso di Fotografia in 12 lezioni con esercitazioni pratiche ad ogni incontro. Per tutti coloro che vogliono imparare ad usare la macchina fotografica e a capire come raccontare attraverso le fotografie. Un programma un po' diverso dal solito che prevede una parte di tecnica ma che si focalizza anche sull'educazione dello sguardo e soprattutto sulla sperimentazione. I partecipanti realizzeranno un proprio progetto fotografico che verrà stampato in forma di rivista fotografica.

PROGRAMMA COMPLETO

1 – Presentazioni e introduzione alla tecnica di base: Triangolo dell’esposizione: ISO, diaframma, tempi

2 – Bilanciamento del bianco, messa a fuoco, macchine fotografiche e ottiche, uso dei flash

3 – Composizione base

4 – Composizione avanzata

5 – Cenni di post-produzione

6 – Educazione dello sguardo

7 – La fotografia nel cinema

8 – L’errore in fotografia

9 – Narrazione fotografica

10 – Photoediting

11 – Revisione dei progetti individuali

12 – Impaginazione e stampa della rivista fotografica dei progetti individuali

Classe serale 18:00-21:00 in partenza da martedì 4 maggio

Classe pomeridiana 14:00-17:00 in partenza da giovedì 6 maggio

In caso di prolungamento delle attuali restrizioni la data di inizio potrebbe slittare alla prima data utile.