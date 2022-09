Corso "piccolo educatore cinofilo" a Serra Riccò

Da settembre il campo di Cinofollie - Centro di Attività Cinofile si riempie di eventi riservati ai giovanissimi.



Il nostro corso "Piccolo Educatore Cinofilo" è stato pensato e creato appositamente per i bimbi e ragazzi che vogliono capire come approcciarsi al meglio al meraviglioso mondo dei cani. L'obiettivo che mi sono posta nel realizzare questo percorso è stato quello di mirare ad aumentare la relazione tra il binomio cane-bambino e a responsabilizzare i ragazzi nella gestione dell'animale. Riservato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età!



Assieme a personale qualificato, i partecipanti potranno conoscere il meraviglioso mondo dei cani: linguaggio del cane, come approcciarsi in maniera corretta al cane. Dopo una prima parte teorica, dove i partecipanti si attiveranno nei nostri laboratori, nella parte pratica, proprio come dei piccoli educatori cinofili, i bambini e i ragazzi potranno simulare col proprio cane esercizi di obbedienza, giochi, come costruire i giochi più adatti per i loro cani, come portarli a passeggio e provare qualche sport cinofilo.



NB. In caso di maltempo gli incontri verranno spostati.



A fine corso ogni partecipante riceverà un piccolo ricordo di questa esperienza e l'attestato di partecipazione!



Massimo 5 bambini. Posti LIMITATI



LE DATE

1° LEZIONE --> Domenica 2 ottobre 2022

2° LEZIONE --> Domenica 9 ottobre 2022

3° LEZIONE --> Domenica 16 ottobre 2022

4° LEZIONE --> Domenica 23 ottobre 2022

5° LEZIONE --> Domenica 30 ottobre 2022



Attività:

- 2 lezioni di teoria

- 3 lezioni di pratica in campo col proprio cane dove affronteremo temi come quello dell'educazione di base, del gioco, della comunicazione e linguaggio del cane, della socializzazione, il mondo dei tricks e degli sport cinofili.



Per info e prenotazioni:



Gallery

cinofolliegenova@libero.it