Corso gratuito di filosofia attiva

Giovedì 11 febbraio alle ore 19, Nuova acropoli Genova, presenta in video conference incontri di “Filosofia Attiva”. La partecipazione al corso è gratuita.

La Filosofia Attiva è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Per prendere la vita: “con filosofia”, bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.

In questo periodo, in cui le nostre vite sembrano essere sospese, dove è difficile programmare il futuro, il filosofo stoico Seneca ci direbbe: “Il maggior ostacolo del vivere è l'attesa, che dipende dal domani ma spreca l'oggi”.

Se, quindi, nuove opportunità fossero nascoste nel presente? A volte, quando le circostanze cambiano, abbiamo modo di riflettere e di guardarci dentro da un nuovo punto di vista. Un viaggio nel passato per capire, attraverso i suoi insegnamenti, il nostro presente, noi stessi e il mondo che ci circonda.

Se vuoi partecipare, pre-iscriviti inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it

Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Maggiori informazioni:

Cell. – whatsApp - Telegram 377 55.34.351

Mail: genova@nuovaacropoli.it

