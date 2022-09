Corso fotografico organizzato dal CAI di Sampierdarena

Il Club Alpino Italiano di Sampierdarena organizza un corso fotografico in cinque appuntamenti (tutti i giovedì dal 6 ottobre al 3 novembre). Il programma prevede una parte teorica con approfondimento di regola dei terzi, diaframmi e tempi, quindi uscite didattiche in esterno (da concordare volta per volta) e dibattito sulle foto scattate in esterno.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede CAI di Sampierdarena in via B. Agnese 1 cancello alle ore 20.45.

Quota di iscrizione 30 euro, per iscriversi contattare Giorgio Cetti al 3332691126